Deporvivo'dan 100 Bin Euro Kazanan Babel, Beşiktaş'la 1.2 Milyon Euro'ya Anlaştı

Beşiktaş yıldız oyuncu Ryan Babel'i renklerine bağladı. Siyah beyazlılar İspanyol ekibi Deportivo'dan forma giyen Babel'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, yıldız futbolcuya toplamda 5 milyon 400 bin Euro garanti para ödeyecek.

30 yaşındaki Hollandalı futbolcu 2016-2017 sezonunda 1 milyon 200 bin Euro, diğer sezonlar için 2 milyon 100 bin Euro alacak. Babel ayrıca oynadığı maçlarda puan başında 4 bin Euro kazanacak. 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa'da oynayan Babel, Liverpool, Ajax, Hoffenhaim ve Al Ain formaları da giydi.

6 AYLIK 100 BİN EURO'YA ANLAŞMIŞTI

Bu sezon başında Deportivo la Coruna'ya transfer olan yıldız futbolcu 11 lig maçında 4 gol kaydetti. İspanyol kulübünde 6 aylığına 100 bin Euro'ya forma giyen Babel, Siyah beyazlı ekibe 12 katına imza attı. Hollandalı oyuncu Beşiktaş'tan 6 ay için 1 milyon 200 bin Euro alacak. Sağlık kontrolünden geçen Babel Beşiktaş'ın Antalya kampına katıldı.

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM"

Beşiktaş'a gelirken hiç bir tereddüt yaşamadığını söyleyen Babel, "Menajerimle kulüp irtibata geçtiğinde zaten benim kafamda hiç bir tereddüt yoktu. Böyle kaliteli bir takıma katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Burada benim için çok büyük imkanlar olacak buna inanıyorum. Zaten kariyerim boyunca farklı oyun sistemleride, farklı oyun şekillerinde oynamayı öğrendim, farklı oyun felsefelerini benimsemeyi öğrendim" dedi. (Cumhuriyet)