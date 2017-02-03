Deportivo - Real Betis Maçının Oynanacağı Stadın Çatısı Çöktü

İspanya Ligi'nde oynanacak Deportivo - Real Betis karşılaşmasının oynanacağı stadın çatısı, aşırı rüzgar nedeniyle zarar gördü, maç ertelendi.

Deportivo - Real Betis Maçının Oynanacağı Stadın Çatısı Çöktü

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Deportivo La Coruna ile Real Betis arasında bu akşam oynanması gereken karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

STADIN ÇATISI ÇÖKTÜ

La Liga'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna ile Real Betis maçının oynanacağı Riazor Stad'ı çatısının, aşırı rüzgardan zarar görmesi nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

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