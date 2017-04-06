Deportivo ile Granada Yenişemedi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında milli futbolcu Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, sahasında Granada ile 0-0 berabere kaldı.



Ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta girdiği pozisyonları değerlendiremeyen ve bir de penaltı kaçıran Deportivo, 1 puanla yetindi.



Müsabakanın 77. dakikasında Celso Borges'in kullandığı penaltıda Granada kalecisi Ochoa gole engel olurken, bu, Deportivo'nun ligde art arda kaçırdığı 3. penaltı olması açısından dikkati çekti.



Deportivo'da 26. haftada oynanan Sporting Gijon maçında Emre Çolak, 29. haftadaki Valencia karşılaşmasında da Fayçal Fajr takımı adına penaltı kaçırmıştı.



Bu arada Deportivo'da yeni teknik direktör Pepe Mel'in son 3 maçta sonradan oyuna aldığı Emre Çolak, Granada karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Emre, maçın sonuna kadar oyunda kaldı.



Golsüz biten karşılaşma sonunda Deportivo 28 puanla 16, Granada ise 20 puanla 19. sırada yer aldı.