Depoların Yandığı Meyve Sebze Halinde Kundaklama Şüphesi

KARABÜK'te meyve ve sebze hali'nde içerisinde kasa ve malzemelerin bulunduğu 5 depo yandı. Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Başkanı Cuma Kara, yangının kundaklanma sonucu çıktığını öne sürdü.



Yangın, saat 02.00 sıralarında Öğlebeli Mahallesi'nde meyve ve sebze hali'nde kasaların konulduğu depoların bulunduğu alanda başladı. Kasaların tutuşmasıyla başlayan yangının ardından alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra destek amacıyla Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA da gönderildi. Depoların kepenkleri iş makineleriyle sökülerek alevlere müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken yan yana bitişik halde bulunan 36 depodan 5'i kullanılamaz hale geldi. Yangının kundaklanma sonucu çıktığı tahmin edilirken itfaiye ve polis ekipleri depoların bulunduğu alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Hal ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.



DEPOLARIN HEPSİ YAKILMAYA ÇALIŞILMIŞ



Yangın sonrası olay yerine gelen Kara, "Burada her gün gece yarısından itibaren meyve ve sebze kasaları için görevliler olur. Ama bugün yok, çünkü yarın hal kapalı. Bu yüzden dolayı olay böyle. Kundaklama olduğu kesin. İnşallah araştırılacak ve bulunacak. Depolar baştan itibaren yakılmaya çalışılmış" dedi. - K