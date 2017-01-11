Depodan Tütün Çaldığı Iddia Edilen 4 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da bir depodan tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'nde bulunan bir tütün deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, depodan 15 bin lira değerindeki tütünü çaldığı iddia edilen R.K, Ö.B, S.C. ve E.Ş'yi takip ederek Dursun Çavuş ve Siteler Mahallesi'nde yakaladı.



Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.