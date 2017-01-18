Depoda Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi 1211 nolu sokakta bulunan Fatih Er'e ait 4 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Plastik ve alüminyum malzeme deposu olarak kullanılan bodrumda çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek kontrol altına aldı.



Yangın binaya sıçramadan söndürüldü. Depodaki malzemelerin zarar gördüğü yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN