Depo Yangını

Bilecik'te Osmangazi Elektrik Dağıtım binasının altındaki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi'ndeki Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ) binasının malzeme deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, depoda bulunan tüpleri çıkartarak yangına müdahale etti.



Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken depoda hasar oluştu.