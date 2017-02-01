Depo Yangını

Mersin'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu Bağlarbaşı Kavşağı mevkisindeki bir iş yerine ait depoda yangın çıktı.



İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.



İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürdü.



Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, depo içerisinde bulunan ahşap malzemeler kullanılamaz hale geldi.