Depo Hırsızları Tutuklandı

Denizli'de, inşaat ve elektrik malzemelerini çalan hırsızlar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde bir depodan inşaat malzemesi çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Depodan matkap, spiral başta olmak üzere elektronik inşaat ve el aletleri çalan hırsızlar için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısları tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında evde ve hırsızların kullandığı araçta yapılan aramada çalınmış, inşaat ve gıda malzemeleri ele geçirildi.



Yakalanan S.A ve F.A isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ