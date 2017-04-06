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Deplasmana Giderken Sakın Uyumayın
Bizden söylemesi. Böyle kötü arkadaşlarınız olabilir.
6 Nisan 2017 Perşembe 20:14
Bizden söylemesi. Böyle kötü arkadaşlarınız olabilir.
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