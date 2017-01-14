Deplasman Fatihi Galatasaray, Kabusu Devam Ettirdi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.



KABUS DEVAM EDİYOR



Galatasaray karşısındaki son galibiyetini 14 yıl önce elde eden Konyaspor, bir kez daha kabustan uyanamadı. Sarı kırmızılı kulübü en son Eylül 2003'te mağlup eden yeşil-beyazlılar, o karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.



GALATASARAY DEPLASMANDA KAYBETMİYOR



Jan Olde Riekerink yönetiminde Süper Lig'de çıktığı son 11 deplasman maçından sadece 1 mağlubiyet alan Galatasaray, rakiplerine korku salmaya devam etti.



Sarı kırmızılı oyuncular ligde çıktığı son 11 deplasman maçından 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.