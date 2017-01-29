Denizliye, Emıtt'ten Ödül

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) "En etkin organizasyon ödülü"nü kazandı.



Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin İstanbul'daki fuarda Denizli'nin doğal ve tarihi güzellikleri ile turistik alanlarını tanıttığı standıyla "21. EMITT En Etkin Organizasyon Ödülü"nü kazandığı bildirildi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, EMITT'in dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olduğunu, Denizli'nin tanıtımı açısından bu uluslararası fuarı çok önemsediklerini kaydetti.



Pamukkale'den antik kentlere, doğal güzelliklerden Bağbaşı Yaylası ve Teleferiğe, Denizli Kayak Merkezi'nden tekstile kadar Denizli'deki önemli değerleri fuarda tanıttıklarını bildiren Zolan, "Denizli'ye yakışır standımızla fuardaki 'En etkin organizasyon ödülü'nü kazandık. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve ziyaretleriyle bizleri onurlandıran misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.