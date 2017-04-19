- Denizlispor ve Şanlıurfaspor maçının ardından



DENİZLİ - TFF 1. Lig'in 28'inci haftasında Denizlispor, sahasında Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Cengiz Tarım, maça çok iyi başladıklarını ve çok pozisyon bulduklarını söyledi. Tarım, "Şanlıurfaspor yakaladığı hızlı hücumlarda, 4 tane gol buldu. bu maçı çocuklar çok istedi ama çok pozisyona girmemize rağmen atamadık. Atamayınca da böyle oldu. İlk yarıda, Şanlıurfa'nın korneri dahi yok. Çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Emeklerine, ayaklarına sağlık diyorum. Bireysel hatalar olabilir, herkes hata yapabilir. Sonuçta futbol hata oyunu, normal olabilir. Oyuncuların sinirli olmaları kazanma hırsından dolayıdır. Başka bir şey yok. Hakikaten çok uğraştılar. Maçı çevirebilirdik, pozisyonlarımız da oldu, 5-4 öne bile geçebilirdik" diye konuştu.

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ogün Temizkanoğlu, futbolcularda uzun süredir deplasmanda galip gelememenin stresi nedeniyle bir panik oluştuğunu belirtti.

Bir yıl sonra deplasmanda galip gelmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Temizkanoğlu, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Uzun süredir deplasmanda galip gelemiyorduk, galiba bir yıl oldu. Geçen sene en son galibiyetlerini gene burada almışlar. Tekrar galip gelmemiz bizi mutlu etti. Özellikle çok rahat olmasa da, bir nefes aldık. Önümüzde daha maçlar var. Umut ediyorum ki, aynı performansı orada da sergilerler. Özellikle ilk yarı çok akıllıca oynadılar. İstediğimiz gibi oynadılar ve ilk yarı fişi çektiler. ilk yarı maalesef gereksiz bir panik, gereksiz bir geri çekilme, bu hastalığımızı bir türlü yenemedik. Umut ediyorum ki, önümüzdeki maçlarda böyle bir görüntü olmaz. Bütün arkadaşlarımı, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlispor'a bundan sonra başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki, onlar da en güzel yerde bitirecekler" ifadelerini kullandı.