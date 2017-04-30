Denizlispor'un Düşme Korkusu Yok

TFF 1'inci Lig'de Elazığspor'la evinde golsüz berabere kalan Denizlispor'da Teknik Direktör Kenan Atik, matematiksel olarak düşme korkusu bitene kadar mücadelelerinin süreceğini söyledi. Ligde son 4 maç öncesi 35 puana ulaşan yeşil siyahlı ekipte Kenan Atik, "Elazığspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Uzatma dakikalarının son anlarında bile oyuncularımız kazanma hırsını kaybetmedi. Rakip kaleci gününde olmasa rahat kazanabilirdik" diye konuştu.



Denizlispor'un şu an rahat konumda olduğunu ancak henüz ligde kalmayı garantilemediğini belirten Atik, "Zor maçlar oynayacağız. Bu maçlara Denizlispor'a yakışan bir şekilde çıkıp oynamak zorundayız. Ne kadar düşme korkumuz yok desek de maalesef futbol böyle şeyleri kaldırmaz. Matematiksel olarak düşme korkumuz bitene kadar mücadelemiz sürecek. Bundan herkes emin olsun. Play off ve direkt Süper Lig kovalayan takımlarla rakip olacağız. Tatil havasına girmeyip ciddi oynamalıyız" dedi. - Denizli