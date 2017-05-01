Denizlispor, Ümraniyespor Deplasmanında

TFF 1'inci Lig'de son 3 haftada sadece 1 puan alan Denizlispor, 31'inci haftanın açılış maçında yarın deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek, Mehmet Şahan Yılmaz ile Murat Ergin Gözütok da bayraklarıyla Öğretmenoğlu'na yardımcı olacak.



Sakatlıkları yüzünden sezonu kapatan Veli ve Alperen ile özel izinle Hollanda'ya giden Kappel forma giyemeyecek. Deplasmanlarda daha iyi oynayıp daha başarılı sonuçlar aldıklarına dikkat çeken Teknik Direktör Kenan Atik, "Güçlü bir rakiple karşılaşacağız ancak biz de iyi bir takımız. Amacımız bu maçı kazanıp, tüm endişeleri geride brakmak" diye konuştu. Bu arada yönetim galibiyet primini toplam 200 b.in TL olarak açıkladı.



DEFTERLERE İNCELEME



Danizlispor'da cuma günü yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi İl Dernekler Müdürlüğü, kulübün defterlerini ve hesaplarını inceleme kararı aldı. Denizli Vali Yardımcısı Ali Cergibozan imzasıyla İl Dernekler Müdürlüğü tarafından kulübe gönderilen yazıda 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait hesap ve defterlerin hazırlanması istendi. Yarın saat 14.00'te yapılacak denetlemede sayman ile bir yöneticinin de hazır bulunması istendi. Denizlispor tarihinde ilk kez yapılacak denetlemede üç yıllık defter kayıtları, banka ödemeleri, bağışlar, gelir gider tabloları incelenecek. Denizlispor'da sadece Süleyman Urkay dönemi değil, Mustafa Şavluk'un da başkanlık dönemini kapsayan 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait kayıtlar da denetlenecek. - Denizli