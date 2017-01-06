Denizlispor, Transfer Tahtasının Açılmasını Bekliyor

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, iki dönem transfer yasağı gelmesine neden olan eski oyuncusunun alacaklarını ödedi.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, eski oyuncuları Daniel Dimov'un alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe iki dönem transfer yasağının geldiği hatırlatıldı.



Yönetim kurulunun, söz konusu futbolcunun alacaklarının tamamını ödediği belirtilerek, "Kulübümüz, ayrıca avukat ve yargılama giderlerini de kabul ederek net 63 bin avro ödemede bulunmuştur. İlgili oyuncuya borcumuz kalmadığı gibi yargılama giderleri ve avukatlık masrafları da ödenmiştir. Bu konuda geriye resmi müracaatlar kalmış olup kulübümüzün aleyhine olan kararın iptali için yoğun bir şekilde çalışma yapılmaktadır. Transfer tahtamızın açılması için tüm girişimler ve işlemler yapılmaktadır." ifadeleri kullandı.



Öte yandan, Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe ile 8 Ocak Pazar günü hazırlık maçı yapacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'ndan oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.