Denizlispor Sıkıntılı

TFF 1'inci Lig'de Denizlispor bu haftaya kadar deplasman galibiyeti bulunmayan Şanlıurfaspor'a sahasında 4-2 mağlup olması taraftarların tepkisine yol açarken, maç öncesi yaşanan olaylar, müsabakanın önüne geçti. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Başkan Süleyman Urkay'ın isim vermeden, kentin üst düzey yönetiminin görevi Başkan Yardımcısı Mustafa Üstek'e devretmesini istediğini açıklaması, "Kulübe siyaset bulaştı" tartışmalarına yol açtı. Bu arada Başkan Urkay'ın maç sabahı futbolcuların 250 bin TL prim alacağının ödenmesine engel olduğu iddiaları kulüpte yeni bir tartışma yarattı.



Yönetimdeki muhalif isimlerden Asbaşkan Taner Atilla, maç sabahı futbolculara Gaziantep Büyükşehir Belediyespor beraberliği için 50, Balıkesirspor galibiyeti için de 200 bin TL olmak üzere 250 bin TL dağıtmak istediklerini ancak Urkay'ın, "Prim ödenecekse ben öderim" diyerek engel olduğunu söyledi.



Başkan Urkay ise söz konusu paranın kulübe getirilmediğini, sadece sözlü olarak kendisine bildirildiğini söyleyerek, "Gelmeyen parayı nasıl dağıtalım?" diye konuştu. Görevinden istifa etmediğini, sadece kongre kararı alındığını kaydeden Urkay, "Kongre 5 Mayıs'ta yapılacak. Genel kurulun iradesine saygılıyım" diyerek adaylık kapısını açık bıraktı. - Denizli