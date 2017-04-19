Denizlispor-Şanlıurfaspor Notları

DENİZLİSPOR'un Teknik Direktörlük görevi için her konuda anlaşmak istediği Timuçin Beyazıt, yönetimin kongre kararı alması üzerine Şanlıurfaspor maçını izlemeden şehirden ayrıldı.



Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, olağanüstü kongre açıklamasından sonra protokol tribünde kulüp başkanları için ön sırada ayrılan koltuğa oturmadı. Urkay, yönetici arkadaşlarının yanında oturmayı tercih etti.



Şanlıurfaspor'u Denizli Atatürk Stadı'nda 9 taraftarı destekledi. Karşılaşmanın hafta içi olması nedeniyle tribünlere ilgi yoktu. Mücadeleyi yaklaşık bin Denizlisporlu takip etti.



Denizlispor'un başında Futbol Federasyonun'ndan izinli olarak 2 maçtır sahaya çıkan Mehmet Ali Keskinler, ideal kadroyu değiştirmedi. Denizlispor'da sakat olan Alperen'in yerine defansın sağında Burak Altıparmak oynadı. Yeşil siyahlılarda forvette ise yine Yasin Ozan görev yaptı. - Denizli