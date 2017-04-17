Denizlispor, Şanlıurfaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, çarşamba günü evinde Şanlıurfaspor'la oynayacağı maça antrenör Mehmet Ali Keskinler gözetiminde hazırlanıyor.



Yeşil siyahlı ekipte Burak Altıparmak'ın cezasının sona ermesi teknik heyetin elini rahatlatırken, sağlık ekibi hafif sakatlığı bulunan Veli ile Merem Can'ı müsabakaya yetiştirmek için çaba gösteriyor. Sakatlığı yüzünden yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan Alperen ise düz koşu yaptı.Antrenör Ali Kesinler, tehlikeli bölgeden uzaklaşma çalışan Şanlıurfaspor'un kazanmak için tüm gücünü sahaya yansıtacağını belirterek futbolculardan dikkatli olmalarını istedi.



Bu arada yönetim Gaziantep Büyükşehir Belediyespor beraberliği ile Balıkesirspor galibiyetinin toplam 250 bin TL tutarındaki primlerini ödeyebilmek için kaynak arıyor. Ali Tandoğan'ın istifasından sonra teknik direktör olarak Timuçin Beyazıt'la el sıkışan Başkan Süleyman Urkay'ın, kesin kararını Şanlıurfaspor maçından sonra vereceği belirtildi. - Denizli