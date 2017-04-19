Denizlispor-Şanlıurfaspor: 2-4
STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Erkan Akbulut (xx)DENİZLİSPOR: Asil (xx)- Burak (x), Ömer Alp (x) (Dk.46 Taha Can xx), Cenk (x), Kerem Can (x), Kappel (xx) (Dk.68 Şevki xx), Sankoh (xx), Barış (x) (Dk.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Erkan Akbulut (xx)
DENİZLİSPOR: Asil (xx)- Burak (x), Ömer Alp (x) (Dk.46 Taha Can xx), Cenk (x), Kerem Can (x), Kappel (xx) (Dk.68 Şevki xx), Sankoh (xx), Barış (x) (Dk.46 Cihan x), Ziya (xx), Moritz (xx), Yasin (x)
ŞANLIURFASPOR: Mark (xx)- Berkay (xx), Soro (xxx), Berkaycan (xx) Caner (xx), Hüseyin (xx) (Dk.56 Abdulaziz xx), Kaan (xx), Fevzi (xx) (Dk.79 Halil xx), Mertcan (xxx), Atiemwen (xxx), Batuhan Karadeniz (xxxx)
GOLLER: Dk.22 Kappel, Dk.74 (penaltı) Moritz (Denizlispor), Dk.5, Dk.18 Batuhan Karadeniz Dk.31 Mertcan, Dk.45 Atiemwen (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Kerem Can, Şevki (Denizlispor), Fevzi (Şanlıurfaspor)
TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor'u yenerek play off için küçük de olsa bir umut ışığı yakan Denizlispor, 28'inci hafta randevusunda kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a sahasında 4-2 yenilerek tüm iddiasını yitirdi.
Denizlispor bu yenilgiyle 34 puanda kalırken, puanını 29'a çıkaran Şanlıurfaspor kümede kalma umutlarını son 6 haftaya taşıdı.
5'inci dakikada Şanlıurfaspor golü buldu. Mertcan'ın sol kanattan uzun pasıyla buluşan Batuhan Karadeniz ceza sahasında dönerek düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.
13'üncü dakikada Denizlispor'un kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Barış'ın sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
18'inci dakika konuk takım farkı ikiye çıkardı. Atiemwen'in ara pasıyla ceza sahasında buluşan Mertcan kaleciden sıyrılarak topu Batuhan Karadeniz'e aktardı. Batuhan meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2.
22'nci dakikada Denizlispor farkı bire indirdi. Ziya'nın ceza sahası dışından sert şutunda Kappel kaleye giden topa kafayla dokundu, kaleci Sinan kontrpiyede kalırken top ağlarla buluştu: 1-2.
23'üncü dakikada Şanlıurfaspor'da sağ kanatta topla buluşan Batuhan Karadeniz etkili ortaladı, ceza sahası içine koşu yaparak kafayı vuran Atiemwen topu az farkla auta gönderdi.
31'inci dakikada Şanlıurfaspor'un ani atağında Batuhan'ın ara pasına harketlenen Atiemwen ceza sahası içine katederek topu uygun durumdaki Mertcan'a aktardı, bu futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.
45'inci dakikada Batuhan Karadeniz sağ kanatta ceza sahasına girdi. Batuhan'ın Ömer Alp'i çalımlayarak son çizgiden yaptığı yerden ortaya dokunan Atiemwen topu ağlarla buluşturdu: 1-4.
49'uncu dakikada gelişen Denizlispor atağında Cenk savunma arkasına sarkan Yasin'e uzun oynadı. Yasin'in ceza sahası sağından yaptığı yerden vuruş kale direğinin dibinden auta çıktı.
63'üncü dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Ziya'nın vuruşunu kaleci Sinan güçlükle çeldi. Dönen topu takip eden Kappel'in boş kaleye yaptığı vuruş üstten auta gitti.
74'üncü dakikada Ziya ceza sahasında yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Ziya ve Moritz penaltıyı atmak için birbiriyle tartıştı. Ziya arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Atışı kullanan Moritz topla kaleciyi farklı köşelere yolladı: 2-4.
- Denizli