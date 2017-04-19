- Denizlispor olağanüstü genel kurula gidiyor



DENİZLİ - Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Şanlıurfsapor maçı öncesi Atatürk Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Şanlıurfaspor maçı öncesi Atatürk Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, 5 Mayıs'ta olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıklayan Urkay, dün akşam yönetim kurulu üyeleriyle toplandıklarını ve 5 Mayıs'ta olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını kaydetti.

Urkay, "2016'nın 11 Temmuz'unda göreve gelmiştik gelirken taahhütlerde bulunmuştuk. Dedik ki kulübün borçlarını azaltacağız, bir yandan borçları azaltırken diğer yandan sportif anlamda her geçen gün daha yukarı giden bir Denizlispor oluşturacağız demiştik. Bu kaygılarla geldik. Sonuç itibariyle bugünlere geldik. Dün itibariyle bir tebligat yapıldı bana. Dediler ki genel kurul kararı aldık, içinizden Mustafa Üstek'i başkan yapın diye bir tebligat yapıldı. Şimdi bir defa böylesi demokratik bir kültürün olduğu bir yerde böyle bir tebligat nereden gelirse gelsin benim içimi sindiren bir iş değil. Ondan sonra ben arkadaşlarla bir toplantı yaptım. Hem yaşanan sıkıntıları aşmak babında hem de yeniden yol çizme babında 15 gün sonra olmak koşuluyla genel kurul kararı alıyoruz. Dün itibariyle alınmıştır" dedi.

Kendisine bir tebligat geldiğini belirten Urkay, dünden beri şokta olduğunu söyledi. Urkay, "Mustafa Üstek başkanlığında yönetim oluşsun dendi. Ben genel kurul kararı aldım. Artık ilerleyen süreçler neyi gösterir ona bakalım, göreceğiz. Neden böyle bir tebligatın yapıldığına ben bir anlam veremedim. Tebligatın en yetkili insanlardan geldiğini söylediler. Bu karar, genelde kendi içimizde onların temsilciliğini yapan arkadaştan gelir. Ben dünden beri kendi kendime şoktayım. Kongre 5 Mayıs Cuma günü 18.00'de olacak, çokta uzatmanın bir anlamı yoktu" diye konuştu.