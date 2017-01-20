Denizlispor Maçına Deplasman Yasağı Getirildi

22 Ocak Pazar günü 17 Eylül Stadı'nda oynanacak TFF 1. Lig karşılaşması Bandırmaspor-Denizlispor maçı için deplasman yasağı getirildi.



Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar başkanlığında toplanan İlçe Güvenlik Kurulu, aldığı kararla Denizlispor taraftar grupları olan 57 Gençlik ve Yeşil Cephe arasında daha önce meydana gelen olaylar ve bu olayların ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanmasından dolayı benzer olayların yaşanmaması ihtimaline karşı deplasman yasağı getirildiği ifade edildi. İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Bandırma Emniyet Müdürlüğü ile Denizli Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde 57 Gençlik ve Yeşil Cephe taraftar grupları arasında ölümlü olay ve yaralanmalı olayların meydana geldiği bunlardan dolayı deplasmanlarda iki grubun ayrı bir şekilde oturtulma şansı yok ise olayları çıkabileceği bildirilmiştir. 20.01.2017 tarihinde yapılan İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısında stadyumun fiziki koşullarının deplasman takımı seyircilerinin ayrı şekilde oturmalarına müsait olmadığı gerekçesiyle misafir takım seyircilerine müsabakaya girişlerinin deplasman yasağı tedbiri olarak engellenmesine karar verilmiştir" denildi. - BALIKESİR