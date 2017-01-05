Denizlispor, İkinci Yarı Hazırlıkları İçin Antalya'ya Gitti

TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor'un Antalya'ya kampı bu sabah başladı. Yeşil siyahlı ekip 22 futbolcuyla Side'ye haraket ederken, ailevi sorunları nedeniyle özel izinle ülkesine giden Kappel kafilede yer almadı. Genç futbolcular Hüseyin Atakan Üner, Osman Kaya, Hüseyin Ateş, Emre Sağlık, Erhan ve Alperen Yazıcı, pilot takım anlaşması yapılan Denizli Büyükşehir Belediyespor kadrosuna kaydırıldı. Denizlispor, kampın ardından kente dönmeden, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda oynanacak Göztepe maçı için direkt İzmir'e geçecek.



Kadroya takviye isteyen teknik direktör Ali Tandoğan, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için başlattığı girişimlerin sonuçlanmasını bekliyor. Önceki akşam yapılan toplantıda takımda kalmasına karar verilen Moritz ve Perovic'in durumları, transfer yasağının kalkması halinde yeniden değerlendirilecek.



Antalya kafilesinde Antalya kafilesinde kaleciler Zeki, Asil Kaan ve Ömer'in yanı sıra Keremcan, Ömer Alp, Cenk, Alperen, Batıcan, Tahacan, Taşkın, Sankoh, Burak, Veli, Berkan, Ziya, Şevki, Cihan, Perovic, Anıl, Barış, Moritz ve İsmail yer aldı









- Denizli