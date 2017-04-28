Denizlispor Evinde Terleyecek

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Manisaspor'a 3-2 kaybederek galibiyet hasretini 2 maça çıkaran Denizlispor, yarın sahasında Elazığspor ile karşı karşıya gelecek.



Denizli Atatürk Stadı'nda Tolga Özkalfa'nın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Yeşil siyahlılarda sezonu kapatan sağ bek Alperen ve sakatlığı bulunan Veli maçta görev alamayacak. Üç gündür grip nedeniyle antrenmanlara katılamayan sol bek Keremcem'in de durumu belirsiz.



Teknik sorumlu Ali Yalçın, evlerindeki son 2 maçtan puansız ayrıldıklarını hatırlatarak, "Taraftarımızı artık üzmek istemiyoruz. Kazanamamanın verdiği baskıyı hissediyoruz. Elazığspor'u yenerek, kalan diğer maçlarımızı rahat oynamayı amaçlıyoruz" dedi. TRT Avaz'dan da canlı yayınlanacak karşılaşmanın bilet fiyat fiyatları ise 10 TL olarak belirlendi. Denizlispor, sezonun ilk yarısında Elazığspor'u deplasmanda 3-0 yenmeyi başarmıştı. - Denizli