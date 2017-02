Denizlispor'dan Masaya Davet

FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağını kaldıramayan Denizlispor yönetimi, sorunun yaz döneminde de devam edeceğini dikkate alarak, mevcut kadroyu koruyabilmek için için sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcularla görüşmelere başlayacak.



Yeşil siyahlı yönetim, mukavelesi mayıs ayında bitecek isimlerden Barış Örücü, Anıl, Ziya, Kerem Can, Yasin Ozan, Sankoh, Cenk ve Alperen Babacan'la önümüzdeki günlerde masaya oturup kontratlarını uzatmaya çalışacak.



Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in ilgilendiği genç Alperen, yeşil siyahlıları en çok terletecek futbolculardan biri olarak gösterilirken, bu sezon iyi bir çıkış yapan Ziya'nın da yönetimi zorlaması bekleniyor.



Sezon sonuna kadar yasağı kaldıracaklarına inandığını belirten Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Her şeye rağmen tedbirli davranıp, yola devam etmek istediğimiz oyuncuların mukavelesini uzatacağız. Kadroyu korursak, yapacağımız takviyelerle gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri oluruz" dedi.



