Denizlispor'da Tek Hedef Galibiyet

TFF 1. Lig'de 28 Ocak Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, kazanmaktan başka bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.



Denizlispor'un Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Tandoğan, takım olarak iyi durumda olduklarını ve bunu devam ettirmek için mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.



Tandoğan, Adana Demirspor karşısında galip gelmek istediklerini belirterek, taraftarlarından destek istedi.



Üst sıralara oynayan takımların düşüş yaşadığını ve bu takımları deplasmanda yendiklerini vurgulayan Tandoğan, şöyle konuştu:



"Tek istediğimiz, niyetimiz kazanmak başka bir şey değil. Beraberlik aklımızdan geçen durum değil. Futbolun içerisinde her şey var. Görüyoruz, yaşadık. O yüzden çok şey konuşmamak lazım. Ciddi bir rakiple oynayacağız. Rakibimiz de çok güçlü ayaklar var. İyi takım oluşturdular. Oynayan oyuncuların kalitesi ortada, ön tarafta Pote oynuyor, defansı iyi, orta sahada mücadele eden oyuncuları var. Kenar oyuncuları da iyi, biz de bunların tedbirlerini alıp maçımızı oynayacağız."



Öte yandan, Manisaspor'la anlaştığı iddia edilen Perovic'in antrenmana çıkmamasından dolayı noter kanalıyla tutanak tutturulduğu bildirildi.