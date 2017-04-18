Denizlispor'da Şanlıurfaspor Sınavı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son olarak deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yenerek moral bulan Denizlispor, yarın hafta içi mesaisinde kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u konuk edecek.



Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları tüm tribünler için tam 10 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Maçı TRT Spor naklen yayınlayacak.



Denizlispor'da tedavisi süren Alperen ile dünkü idmanda arka adalesindeki sakatlığı nükseden Veli oynamayacak. Balıkesirspor deplasmanında sakatlanan Keremcan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Alperen'in yokluğunda sağ bekte Burak'ın görev alması bekleniyor. Teknik sorumlu Mehmet Ali Keskinler, rakibin durumu nedeniyle zor bir sınava çıkacaklarını, kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.. - Denizli