DENİZLİSPOR yönetimi, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Manisaspor'la anlaşan Slavko Perovic'e tepki.
Yönetim, bugün Şemikler Tesisleri'ne noter çağırarak Sırp futbolcunun antrenmana çıkmadığını tesbit ettirirken, Başkan Süleyman Urkay, "Peroviç'e daha geçen hafta ödeme yaptık. Konuyu yönetimde değerlendirip, gerekli girişimde bulunacağız" dedi. Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen Perovic ilk yarıda ligde sadece 1 gol atmış ve son haftalarda formasını Yasin Ozan'a kaptırmıştı. Sırp golcünün ayrılmasıyla Denizlispor'un kadrosunda Yasin dışında santrfor kalmadı.
- Denizli
Denizlispor'da Perovic'e Tepki
DENİZLİSPOR yönetimi, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Manisaspor'la anlaşan Slavko Perovic'e tepki.
DENİZLİSPOR yönetimi, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Manisaspor'la anlaşan Slavko Perovic'e tepki.
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