Denizlispor'da Mustafa Üstek'in Liste Çalışmaları Sürüyor

TÜRKİYE 1'inci Lig'de sezonun son 5 haftasına 34 puanla 12'nci sırada giren Denizlispor'da 5 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede başkanlığa aday olması beklenen mevcut yönetimden Mustafa Üstek'in liste çalışmaları sürüyor.



Mustafa Üstek gibi mevcut yönetimde görev yapan Başkan Süleyman Urkay'a muhalif 9 ismin yer alması beklenen listeye yeni yönetici adayları da ilave edilecek. Mustafa Üstek ve ekibinin olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üye sayısının 24'ten 14'e düşürülmesi için tüzük değişikliği önergesi vereceği de öğrenildi. Başkan Süleyman Urkay ise yeniden aday olup olmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.



Ligde evinde oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını sezon sonuna kadar takımın başına getirilen Ali Yalçın ve Kenan Atik gözetiminde sürdüren Denizlispor'da teknik kadroda görev yapan Menejer Mehmet Ali Keskinler, Murat Daban, Barış Bilgiç ve Çağrı Ayça kulüpten ayrıldı.



Bu isimlerin yerine Mustafa Kocakaya, Tuncer Gökçe ve Memiş Sarıçam teknik kadroya dahil edildi.



Öte yandan Denizlispor'da son iki maçta yediği hatalı gollerle taraftarların tepkisine hedefe olan genç kaleci Asil Kaan'a arkadaşları ve yönetim sahip çıktı. Asbaşkan Taner Atilla, bu sezon 16 maçta eldivenleri eline geçiren 23 yaşındaki file bekçisine güvendiklerini söyledi. - Denizli