Denizlispor'da Kongre Kararı

DENİZLİSPOR Başkanı Süleyman Urkay, Şanlıurfsapor maçından önce Atatürk Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.



Yönetim kurulunda bulunan Mustafa Üstek'in başkan olması konusunda öneriler yapıldığını belirten Süleyman Urkay, "Bunun üzerine yönetimdeki arkadaşlarla dün akşam toplandık ve 5 Mayıs'ta olağanüstü genel kurul yapma kararı aldık" dedi. Yaşanan gelişmeden şaşkınlık duyduğunu dile getiren Başkan Urkay, şunları söyledi:



"Göreve geleli 1 yıl bile olmadı. Kulübün borcunu 29 milyon TL'den 24 milyon TL'ye düşürdük. Sportif anlamda TFF 1'inci Lig'e düştüğümüzden bu yana en iyi performansa ulaştık. Kulüplerde yönetimlerin göreve geliş ve gidişiyle ilgili böyle bir tutumu anlamış değilim. 5 Mayıs'a kadar resmi anlamda başkanlığım sürecek ancak fiili olarak herhangi bir karar vermem söz konusu olmayacak." - Denizli