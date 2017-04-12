Denizlispor'da İki Aday

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da Ali Tandoğan'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan ve ilk etapta görüştüğü Alpay Özalan'dan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen yönetim, Reha Erginer ve Cüneyt Dumlupınar isimlerini gündemine getirdi. İki teknik adamla da görüşen Başkan Süleyman Urkay, "Balıkesir'den galibiyetle dönmemiz teknik direktör konusunda zaman kazanmamızı sağladı. Görüşme yaptığımız isimler var. Yeni teknik patronu Şanlıurfaspor maçından önce belirleyeceğiz" dedi.



Başkan Urkay, futbolculara Balıkesir galibiyetinin 200 bin ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor beraberliğinin de 50 bin TL olan primlerini Şanlıurfaspor sınavı öncesi dağıtacaklarını söyledi. Bu arada Horoz'un başına dert olan eski futbolculardan Norman Sylla'nın kazandığı 30 bin euro tazminatın 7 bin euro tutarındaki bölümü daha ödendi. Bu futbolcunun 20 bin euro daha alacağı bulunuyor. Yeşil siyahlılar, Kaleci Antrenörü Cengiz Tarım gözetiminde Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanlara bugün yeniden başladı. - Denizli