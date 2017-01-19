Denizlispor'da Hedef, Play-off

TFF 1. Lig'de 22 Ocak Pazar günü deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşacak Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "Hedefimiz play-off, elimizden geldiğince zorlayacağız." dedi.



Tandoğan, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son hafta deplasmanda, lider durumda bulunan ve evinde mağlubiyeti olmayan Göztepe karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.



Transfer yasağının kalkmadığını, bu nedenle bazı mevkilerde sorun yaşadıklarını kaydeden Tandoğan, "Benim için öncelik oyuncularımın. Onlar parasal anlamda sıkıntı yaşayacaksa, transfer yapılması istemem. Transfer yasağımız olmasa belli mevkilerde 3-5 oyuncuya ihtiyacımız vardı." dedi.



Ali Tandoğan, Slavko Perovic'in Manisaspor'a transfer olacağına yönelik bazı haberlerin olduğunun hatırlatılması üzerine "Perovic'i gönderirsek forvette kimi oynatacağız, ben de oynayamayacağıma göre." diye konuştu.



Takımda Cenk Güvenç ve Burak Altıparmak'ın kart cezalısı olduğunu hatırlatan Tandoğan, şöyle konuştu:



"Bandırmaspor zor bir deplasman ama oradan da en iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Cezamız olmasa ilk yarıyı 27 puanla tamamlayacaktık. Denizlispor, uzun bir aradan sonra böyle bir puana ulaştı. Hedefimiz play-off, elimizden geldiğince zorlayacağız ama olmazsa da çocukların boğazına sarılacak değilim. Herkes elinden geldiğince mücadelesini gösteriyor. Gönül ister ki doğrudan çıkalım ama bundan önce böyle bir hedef yoktu. Biz maç kazanacağız, sezon sonuna daha 17 maç var. Son 3-4 hafta kala nerede olduğumuza bakarız, her maçı kazanmak için oynayacağız."