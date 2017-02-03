Denizlispor'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.



Yeşil-siyahlı takımın Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanında gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Ali Tandoğan, amaçlarının istikrarlı bir takım oluşturmak olduğunu belirtti.



Maçlarda kazanmayı düşünürken kaybetmemeyi de düşünmeleri gerektiğini ifade eden Tandoğan, "Puan sıralamasında altımızda olan rakiplerimiz kazanıyor, üst sıralarda bulunan rakipler maç kaybediyor. Kazanılacak 1-2 maç bizim hedef belirlememize sebep olacak." diye konuştu.