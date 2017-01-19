Denizlispor, Bandırmaspor Maçına Odaklandı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Hafta sonu deplasmanda TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile karışlaşacak Denizlispor, maçın hazırlıklarını Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetimindeki antrenman çalışmalara düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan yeşil-siyahlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.



Adalesinde hafif sakatlık bulunan Burak takımdan ayrı çalışırken, diğer cezalı oyuncu Cenk ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.



Denizlispor'da Cenk ve Burak cezalı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek.



Tandoğan: "3-5 oyuncuya ihtiyacımız vardı"



Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Ali Tandoğan, Göztepe gibi kendi evinde yenilmeyen bir takımı mağlup etmenin önemli olduğunu söyledi. Transferle ilgili de açıklamalarda bulunan Tandoğan, "Eksiklerimiz hala var, transfer yasağı kaldırılsaydı eğer, 3-5 oyuncuya ihtiyacımız vardı. Rekabet açısından ve bakıldığında mevkisel anlamında bazı bölgelerde çok büyük bir yoğunluk var. Bazı bölgelerde de oyuncu eksikliği var. Bir oyuncumuz sakatlandığında, bir oyuncumuz cezalı duruma düştüğünde, onun yerine koyacak oyuncumuz yok. Bu tip sıkıntılar yaşıyoruz ama yapacak da bir şey kalmıyor. Önümüzde transfer yasağı olduğu için elimizdeki genç kardeşlerimizle bu tip eksikleri kapatmaya çalışacağız" diye konuştu.



"Zor bir deplasmana gideceğiz



Bandırmaspor maçı ile ilgili de konuşan Tandoğan, "Zor bir deplasmana gideceğiz, kendi evinde zor bir maçı kazanan, mücadeleci, koşan bir takım, hava şartları zor bir yere gideceğiz. Oyuncularımızla birlikte bunun değerlendirmesini yaptıktan sonra inşallah istediğimiz puanı alıp geri döneriz" ifadelerini kullandı.



"İki oyuncunu cezalı olması bizi zor duruma soktu"



İki tane değerli oyuncunun birden cezalı duruma düşmesinin kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Tandoğan, "İki tane cezalı oyuncumuz var, dediğim gibi kadromuz zaten çok geniş değildi. Cenk ve Burak cezalı, bunlar bizim için değerli oyunculardı. Takımın havası tam oturmuşken, değerli iki oyuncuyu birden kaybetmemiz, bizim için üzücü, onların yerine oynatacağımız arkadaşlar da inşallah aynı performansı gösterirler. Hepsine güveniyoruz ama her zaman söylüyorum. Eksiğimiz var, bunların arkasına sığınacak değiliz, elimizden geldiğince çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Tek şansımız bu, başka şansımız yok" diye belirtti.



"Play-off'a kalmak için elimizden geleni yapacağız"



Sezon sonundaki hedefleri hakkında da konuşan Tandoğan, Play-off'a kalmak için ellerinde geldiğince hedefi zorlayacaklarını ifade etti. Tandoğan, "Olmazsa da çocukların boğazına sarılacak değilim. Gönül ister ki, direkt çıkalım ama bundan önce böyle bir düşüncemiz yoktu. Biz maç kazanacağız, sezon sonuna daha çok var. 17 maça 3-4 hafta kala, bakarız neredeyiz, ne hedefleyebiliriz onun üzerine gideceğiz. Bundan sonraki süreçte, biz her maçı kazanmak için oynayacağız" diye konuştu. - DENİZLİ