Denizlispor-Balıkesirspor Soyunma Odaları

BALIKESİRSPOR teknik direktörü Can Cangök, 2-1 kaybettikleri Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Şehrimizi, taraftarımızı üzdüğümüz için futbolcular adına özür diliyorum. İlk yarıda fark yapıp koparacağımız maçı, ikinci yarıda içinden çıkılmaz bir hale getirdik. Abdulkadir'in kaçırdığı iki pozisyon sonrası müsabaka elimizden gitti. Bu karşılaşmayı kazanmalıyık. Mazeret aramıyorum. Bir suçlu varsa o da benim. Anlatılması zor bir maç oldu. Devre arasında farkı açmamız konusunda oyuncularımı uyardım ama ikinci devrede Denizlispor daha iyi oynadı. Onlar golleri atınca biz panikledik ve kaybettik."



Dehizlispor antrenörü Cengiz Tarım ise, "İlk devre çok kötü oynadık. Pas yapamadık, bocaladık. İkinci yarıda Moritz'in oyuna girmesiyle birlikte üstünlüğü ele geçirdik. Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Kazanmamız gereken maçı kazandık" diye konuştu. - Balıkesir