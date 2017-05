Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, Silahlı Taraftar ile İlgili Özür Diledi

Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, silahlı taraftar ile ilgili özür diledi



DENİZLİ - Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, cumartesi günü oynanan Denizlispor-Elazığspor maçında, deplasman ekibi Elazığspor taraftarlarının arasında silahlı bir kişinin bulunmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu olayın sorumlusu da, muhatabı da Denizlispor'dur. Özür diliyorum" dedi.

Denizlispor Asbaşkanı Taner Atilla, Denizlispor ile Elazığspor arasında cumartesi günü Denizli'de oynanan maçta bir taraftarın silahla tribüne girmesi hakkında özür dileyen bir açıklama yaptı. Yapılanın yanlış olduğunu belirten Asbaşkan Atilla, bunu yapanın kim olduğunun önemli olmadığını, kimin silahla statlara gireceği konusunda kanunların açık olduğunu belirtti. Bunu yapanın sivil bir polis olduğu konusunda iddianın olduğunu ancak teyit edemediklerini ifade eden Atilla, bu davranışın kabul edilebilir bir yanının olmadığını da vurguladı. Atilla, "Sahaya giren bir taraftarımız diyelim. Tabii bazı kesimler bu taraftarın polis memuru olduğunu söylemektedir. Ama ne olursa olsun saha giriş şekli ve kanunda silahla kimin sahaya gireceği konusunda net bir şekilde belirtilmiş. Bir kere taraftar gruplarının içerisinde ve sivil bir şekilde ve dolayısıyla silahla girilmez. Ne olursa olsun asla kabul edilebilir bir yanı yoktur" dedi.

"Ülke futbolundan özür diliyorum"

Denizli'nin siyaseti, sanayisi ve sporuyla Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden birisi olduğunu belirten Atilla, "Öncelikle bu tür olaylarla ilgili gündeme gelmek bizleri üzmüştür. Akşam Ertem Şener'in yayınladığı programda, Denizli Valimizi, Denizli Emniyet Müdürümüzü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızı yayına bağlama ısrarı, sonuçsuz kalmıştır. Ben bir süre programı izledikten sonra, Denizlispor tarafı olarak programa bağlanma ihtiyacı duydum. Sağ olsunlar bağladılar, orada da duygularımı dile getirdim. Denizlispor, Türkiye'de tel örgüleri kaldıran stattır. Dolayısıyla fair-play'e önem veren hatta Türkiye'de ilk fair-play çağrısı yapan kulüp olarak, bu tür olaylarla gündeme gelmek ne olursa olsun bizleri üzmüştür. Ben bir kez daha ülke futbolundan, tüm futbolseverlerden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bunların muhatabı ve sorumlusu Denizlispor'dur"

Emniyetin töhmet altında bırakılmasına da tepki gösteren Atilla, bu olayın muhatabının ve sorumlusunun Denizlispor olduğunu dile getirerek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bizlerin de muhatap aldığı elbette bir güvenlik şirketi vardır. Her ne kadar Valimiz ve Emniyet Müdürümüz programa bağlanmak ve emniyetimiz töhmet altında bırakılmak istenmişse de, bu iş için emniyetimiz güvenliğimizi sağlamak ve bizlere yardımcı olma adına oradalar. Dolayısıyla girişinin kontrolünün tamamı özel güvenlik şirketlerine aittir. Burada emniyet güçlerimizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Stada girerken tüm aramalar, tüm kontroller ve tüm güvenlik kameralarında da görüleceği gibi güvenlik şirketi tarafından yapılmaktadır. Biz bir şekilde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşırsak, güvenlik şirketimize bu olayı rücu edeceğiz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Önemli olan bunları rucü etmek değil, bu tür olayların yaşanmamasıdır. Yaşanmaması adına her türlü işlem tarafımızdan yapılacaktır. Bu tür önlemler, biraz daha ciddi bir şekilde alınacaktır. Ben bir kez daha bu olayın yaşanmasından ve Denizlispor'un ülke gündemine gelmesinde dolayı Denizlispor adına özür diliyorum."