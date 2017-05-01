Denizlispor Asbaşkanı Atilla: "Tribünde Tabanca Görüntüsü Üzücü"

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Denizlispor'un Asbaşkanı Taner Atilla, cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda İstiklal Marşı okunurken Elazığspor taraftarlarının yer aldığı kale arkası tribününde bir şahsın belinde tabancayla görüntülenmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.



Tabancalı kişinin Denizli'de görev yapan Elazığlı bir polis memuru olduğu iddia edilirken görüntünün bazı spor programlarında yayınlanması üzerine açıklama yapan Asbaşkan Atilla, şöyle konuştu:



"Bu işin muhatabı ve sorumlusu Denizlispor'dur. Söz konusu şahıs polis bile olsa, stada girme şekli, silahlı girecek kişilerin kimler olduğu kanunda açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Bir kere taraftar gruplarının içine sivil bir şekilde ve silahla girilmez. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Denizlispor, Türkiye'de tel örgüleri kaldıran ilk kulüptür. Olayda valimiz ve emniyet güçlerimiz töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Emniyet güçleri sadece güvenliği sağlamak ve bizlere yardımcı olmak için statta bulunurlar. Dolayısıyla stat girişlerinin bütün kontrolü özel güvenlik şirketlerine aittir. Emniyet mensuplarının hiçbir sorumluluğu yoktur. Eğer herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kalırsak, olayı güvenlik şirketinin sorumluluğu olduğunu belirteceğiz. Ama önemli olan bu tür olayların yaşanmaması. Yaşanmaması adına her türlü işlem tarafımızca yapılacaktır. Her türlü önlem daha ciddi şekilde alınacaktır."



- Tokat