Denizlispor - Adana Demirspor Maçının Ardından

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



Maçı kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten Denizlispor Teknik Direktörü Ferudun Şaban Yarkın, "Beş haftalık mağlup olmama gibi bir seriyi sürdürüyoruz. Takımdaki oyuncular çok özverili çalışıyor, yönetimden teknik kadrosuna kadar, takım iç dinamikleri biraz daha yerine oturdu. Mevcut kadromuzla ligde daha iyi yerlere gelebilmek için çalışacağız. Tabi bu haftanın bizi en çok rahatsız eden konusu da, takımın yaşadığı hastalık ve sakatlıklardı. Tam bir takım olarak çalışma imkanı bulamadık. Buna rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Önde daha üretken olabilseydik, bugün galip gelebilirdik" diye konuştu.



Adana Demirspor cephesi



Maçın ilk yarısından itibariyle pozisyon vermediklerini belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, "Ancak ölü bir toptan yediğimiz bir gol, çok basit bir toptu diye düşünüyorum. Onun dışında Denizlispor takımı herhangi bir pozisyona girmemişti. Tabi bunun yanında Asil arkadaşımızın hakkını vermek lazım, birkaç tane net kritik gol pozisyonunu kurtardı. Yaptığımız Grbic değişikliğiyle, ofansif anlamda elimizdeki tek oyuncuydu, golü bulduk. Golden sonra pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. Tabi bunun yanında Denizlispor takımının girmiş olduğu birkaç tane gol pozisyonu var. Maçın geneline baktığımızda her iki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Bizim açımızdan da deplasmanda alınan bir puan, bizim için puandır. Önümüzdeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesispor maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ