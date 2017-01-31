Denizlispor'a FIFA Engeli

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde FIFA'nın geçen sezon takımda forma giyen eski futbolcularından Daniel Dimov'un alacakları yüzünden 2 dönem transfer yasağı verdiği Denizlispor, borcunu ödemesine rağmen transfer yasağını kaldıramadı.



Denizlispor, ara transferin son saatlerinde parasını ödediği Dimov'dan muvafakatname alıp hem futbolcunun hem de kulübün avukatları kanalıyla FIFA'nın kapısını aşındırdı. Ancak dünya futbolunun patronu FIFA'dan, "Yalnız Denizlispor'un dosyası için özel toplantı yapılamaz. Dosya sırası geldiğinde görüşülür" yanıtı alınanca transferin açılması hayali suya düştü. Basın Sözcüsü Taner Atilla, tüm girişimlerine rağmen FIFA'nın dosyayı özel olarak görüşmeyi kabul etmediğini belirtirken şöyle konuştu:



"Dimov'a borcumuzu ödedik, muvafakatnameyi aldık. Yasağı kaldırmak için FIFA'ya başvurduk ancak dosyanın sırası geldiğinde görüşüleceğini belirttiler. Ara transfer sona ereceği için artık yasak kalksa bile takviye gerçekleştiremeyiz. Yine de yasağı kaldırmak için girişimlerimizi sürdüreceğiz. En azından sezon sonu için yasağı kaldırmak istiyoruz."



Atilla, Dimov gibi uzun süredir baş ağrıtan Norman Sylla'nın alacağının son taksidini de ödediklerini, futbolcunun 30 bin euro tutarındaki tazminat talebine ise itiraz ettiklerini belirtti. - Denizli