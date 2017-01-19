Denizlispor, 3 Puana Kilitlendi

TFF 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde pazar günü Bandırmaspor'a konuk olacak Denizlispor üç puana kilitlendi.



Son haftalarda çıkışa geçen rakipleri karşısında zor bir sınav vereceklerini belirten Teknik Direktör Ali Tandoğan, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Hedeflerinin Play-Off olduğunu dile getiren genç teknik adam, takıma takviye istediğini ancak transfer yapabilmek için yasağın kalkmasını beklediklerini ifade ederek, "Kadro derinliğini artırmak için 4 ya da 5 futbolcu almayı düşünüyoruz. Ancak öncelikli olarak transfer yasağının kalkması gerekiyor. Benim için transferden daha önemli olan mevcut futbolcularımın ödemelerini zamanında alabilmesi" dedi. Denizlispor'da cezalı olan Cenk ve Burak Bandırmaspor randevusunda forma giyemeyecek.





Diğer yandan yeşil siyahlılar transfer yasağını kaldırmak için girişimlerini sürdürüyor. Asbaşkanlar Ali Fırat ve Taner Atilla, halen Manisaspor'da oynayan Dimov'un alacağından kaynaklanan yasağını kaldırmak için futbolcunun avukatıyla görüşmek üzere Bulgaristan'a gitmeye hazırlanıyor. İki yönetici, gerek duyulması halinde Dimov'un avukatıyla birlikte İsviçre'nin Zürih kentine giderek FIFA yetkililerie ile görüşmeler yapacak.

- Denizli