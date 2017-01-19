Denizlili Teknoloji Firmasına ABD'de Ödül

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan Consumer Electronics Show-CES 2017' da (Tüketici Elektroniği Fuarı-2017) Denizlili firma Ekin Teknoloji, CES Innovation Awards Vehicle Intelligence kategorisinde "CES Innovation Awards Honoree" seçildi.



Denizli Babadağlı iş adamı Akif Ekin ve eşi Suzan Ekin tarafından kurulan, dünyada Denizli'yi ve Türkiye'yi temsil eden Ekin Teknoloji, fuarda güvenli şehir teknolojilerini ve akıllı devriye sistemi olan Ekin Bike Patrol'ü tanıttı.



150 ülkeden teknoloji devlerini bir araya getirildiği fuarda insansız otomobillerin, hava araçlarının, akıllı ev sistemlerinin, kişisel robotların, 8K televizyonların ve giyilebilir teknoloji ürünleri sergilendi.



Fuarda Babadağlı iki Türk markasından biri olarak Türkiye'yi temsil etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Ekin Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin "Yüzde 100 Türk yazılım firması olarak dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2017'de Türkiye'yi temsil etmek ve ödül almak gurur verici. CES'in 50'inci yılında aldığımız bu ödül de başarımızı bir kez daha taçlandırdı. Bu tür fuarlar, güvenli şehir teknoloji alanındaki ürünlerimizi ve yazılımlarımızı tanıtmak, dünyanın her köşesindeki muhataplarımızla temas kurmak için önemli bir fırsat. Biz de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz"diye konuştu. - DENİZLİ