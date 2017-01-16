Denizlili Radyocu Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 35 yaşındaki radyocu Burhan Çetinkanat gözyaşları arasında toprağa verildi.



Olay dün saat 03.20 civarlarından Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollün etkisiyle başlayan küfürleşme ve tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, radyo programcısı 35 yaşındaki Burhan Çetinkanat bıçaklanarak ağır yaralanırken, Adem K., Murat K., Cavit K. ve Fahri B., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ağır yaralı Burhan Çetinkanat, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Çetinkanat'ın cenazesi Denizli Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığına defnedildi. Çetinkanat'tan geriye radyoda yaptığı seslendirme programları ile televizyonda katıldığı programlardan görüntüler kaldı. Çetinkanat'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.



Öte yandan polis, bıçaklı kavgaya karıştığı ileri sürülen İ.D. ve oğlu T.D. E.C.'yi kısa sürede gözaltına aldı. - DENİZLİ