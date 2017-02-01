Denizlili Judocuların Ay Yıldız Mutluluğu

ORDU'da geçtiğimiz hafta düzenlenen Türkiye Ümitler Judo Şampiyonası'nda dereceye giren 3 Denizlili sporcu, milli takım aday kadrosuna seçilmenin mutluluğunu yaşadı.



26-29 Ocak tarihlerinde 62 ilden 815 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Denizlili judoculardan erkekler 73 kiloda Murat Gencer üçüncü olurken kadınlarda 70 kiloda mücadele eden Nazan Gürkan beşinci, 63 kiloda tatamiye çıkan Elif Nur Çerçi ise yedinci sırayı elde etti. Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'un da katıldığı törende verildi. Bu ay içinde yapılacak milli takım kampına davet edilen sporcular, mart ayında düzenlenecek Uluslararası Nazmi Canca Kupası'na hazırlanacak.



