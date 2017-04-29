Denizlili Beşiktaşlılardan Erken Şampiyonluk Kutlaması

DENİZLİ Beşiktaşlılar Derneği'nin "Efendi Beşiktaşlılar bir araya geliyor" sloganıyla düzenlediği yemekte; erken şampiyonluk kutlaması yapıldı.



Denizli Baro Lokali'nde gerçekleşen yemeğe 25 yıl önce kurulan derneğin 250 üyesi katıldı, siyah beyazlı renklere gönül verenler, gece geç saatlere kadar marşlar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendi. Dernek Başkanı Abdurrahman Tüfekçioğlu, ilk olarak Altıntop Mahallesi'nde Kartal Yuvası konseptinde bir dernek lokali kurduklarını, lokalin mayıs ayı içinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da katılacağı bir törenle hizmete gireceğini açıkladı.



Yemekte konuşan Denizli Beşiktaşlılar Derneği Genel Sekreteri Hasan Ozan Orpak ise, Beşiktaşlıları taraftar olarak görmediklerini belirterek, "Türkiye genelinde milyonlarca Beşiktaşlı olarak kocaman bir ailenin fertler gibiyiz. Bu gece bu dev ailenin Denizli'deki fertleriyle bir arada olmak istedik. Yolumuz çetin ve sonunda şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Beşiktaş Türkiye'deki başarılarını Avrupa'ya taşıyarak Türkiye'yi de gururlandıracaktır. Biz buna inanıyoruz" dedi.



Konuşmalardan sonra geceye katılanlar sahneye çıkan Ozan Ozanca'nın şarkılarıyla gönüllerince eğlendiler. Gecenin sonunda yapılan çekilişle çeşitli hediyeler, sahiplerini buldu.



- Denizli