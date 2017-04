Denizli Zeybekci, Sorumluluğu üzerimize alıyoruz, gerekli dersleri çıkarırız



DENİZLİ'de AK Parti ve MHP tarafından yapılan referandum çalışmasına rağmen yüzde 55 hayır oyu çıkmasını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Sorumluluğu üzerimize alırız. Denizlimizi neden ikna edemedik? Bunu da tek tek analiz ederiz. Gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda referandum sonuçlarını diğer milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerle birlikte takip etti. Sonuçların açıklanmasının ardından Denizli'de yapılan referandum kampanyalarına rağmen, 'hayır' oylarının yüzde 55'i bulması partililerde şok etkisi yarattı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sonuçların belli olmasının ardından kameraların karşısına geçip, Denizli'deki referandum sonucunu değerlendirdi. Bakan Zeybekci, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en önemli halk oylamalarından birinin yapıldığını belirterek, "Türkiye geneline baktığımızda bu millet bugüne kadarki bütün hastalıklardan kurtulmak yönünde bir irade belirtti. Bu irade beyanı da net bir 'evet' şeklinde. Memleketimize, milletimize, ülkemizin geleceğine hayırlı olsun. Her zaman söylediğimiz, inşallah bundan sonra Türkiye'de bu ülkeye her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan onun en önemli enstrümanı olan koalisyon hastalığı artık Türk siyasetinden silinmiştir. Milletimizin feraseti ve dirayetiyle silinmiştir. Denizli'de aldığımız sonuç yaklaşık yüzde 45'ler seviyesinde. Gönlümüz isterdi ki, Türkiye'nin şenliğine Denizli olarak bizler de katılalım. Milletimiz ne derse odur. Milletimizin dediğine ne bir cümle ekleriz ne bir nokta ne de sağına soluna bir virgül koyarız. Olduğu gibi alırız, başımızın üstünde yeri vardır" dedi. Bakan Zeybekci, açıklamasında Denizli'de yüzde 55 hayır çıkmasıyla ilgili olarak sorumluluğu alacağını ve gerekli dersleri çıkaracaklarını ifade ederek, "Denizli olarak, Türkiye'nin bu demokrasi şenliğine katılamamaktan dolayı sorumluluğu üzerimize alırız. Denizlimizi neden ikna edemedik? Bunu da tek tek analiz ederiz. Gerekli dersleri çıkarırız ve yolumuza devam ederiz" diye konuştu.



"TÜRKİYE KOALİSYON KURTULUP YOLUNA DEVAM EDECEK"



Türkiye'nin ve AK Parti'nin top yekün bir negatif propagandayla mücadele ettiğini savunan Bakan Zeybekci, "Türkiye bütün bu baskılara rağmen, referandum kampanyası sırasında, her türlü gerçek dışı söylemler ve bazı ülkelerdeki bazı mihraklar tarafından Türkiye'ye karşı başlatılan top yekun bir negatif propagandayla mücadele etti. AK Parti mücadele etti. Bu mücadelenin sonunda da ülkemizin önünü açacak, ülkemizin geleceğini açacak sonuç elde edildi. Türk demokrasisi, bundan sonraki sistemde her 5 yıllık, 10 yıllık istikrardan sonra yaşanan o paçasından geri çekme, ayağına pranga takma enstrümanı olan o koalisyondan kurtulup yoluna devam edecek" dedi.



"PAZARTESİDEN İTİBAREN EKONOMİYE BAKACAĞIZ"



Zeybekci, "Pazartesiden itibaren Türkiye'de ekonomiye bakacağız. Ülkemizin kalkınmasına bakacağız. Özel sektörün yatırımlarına, üretim ve ihracat seferberliğine bakacağız. İstihdam seferberliğine bakacağız. Ekonomideki diğer alanlardaki bazı son dönemdeki olumsuz gelişmeler enflasyon, istihdam ve faizlerdeki bir kısım kıpırdanmayla ilgili de önümüzdeki dönem gerekli tedbirleri alacağız. 2017 yılının ilk çeyreğinde yakalayacağımız büyümeyle ilgili de olumlu gelişmeleri ihracatla ilgili olumlu gelişmeleri de, 2017'nin geneline beraber cumhurbaşkanımız liderliğinde, başbakanımızla birlikte hükümet olarak da gerekli her türlü tedbiri alarak devam edeceğiz" diye konuştu.



"DENİZLİ'NİN TAKDİRİNİ SAYGIYLA KARŞILIYORUZ"



Seçim kampanyası sırasında AK Parti Denizli teşkilatı olarak da insan üstü gayret gösterdiklerini ifade eden Zeybekci şunları söyledi:



"Birlikte, hep beraber partimizin bakanından, il başkanından, milletvekilinden bütün ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları ve en uzak kılcal damarlara kadar çok önemli çalışma yaptık. Halkımızın takdiridir. Her zaman söylediğimiz gibi, Denizli halkının takdirini saygıyla karşılıyoruz. Bundan sonraki seçimlerde istediğimiz hedeflediğimiz başarıları elde edeceğiz. Diğer taraftan, Denizli halkına da teşekkür ediyorum. Son derece medeni, son derece demokratik, olumlu ve ılımlı bir referandum kampanyası geçirdik. Denizli'nin her yerinde bu kampanyaya halkımız gerekli desteği verdi. Ama ülkemiz çok güzel bir sonuç kazandı."



Bakan Zeybekci, açıklamasının ardından Ankara'ya hareket etti.