Denizli Ysk Tepkisinde Temsili Sandığa Peçete Atıldı

Ysk tepkisinde temsili sandığa peçete atıldı



DENİZLİ'de, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dışarıdan getirildikleri kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği karar, 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' üyesi yaklaşık 100 kişi tarafından temsili sandığa üzerinde 'hayır' yazılı peçeteler atılarak protesto edildi.



Denizli'de kendilerini 'Hayır Daha Bitmedi Platformu' olarak tanıtan bir grup, Candoğan Parkı'nda, YSK'nın dışardan getirildikleri kanıtlanmadıkça mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği kararı protesto etti. "YSK halka hesap verecek" ve "Şirinler köyünü Gargamel mi yönetsin" yazılı pankartlar etrafında toplanan eylemciler, ellerindeki üzerinde 'hayır' yazılı peçeteleri, temsili 1725 numaralı kartondan sandığa atarak tepkilerini gösterdi. Polis, ekip otosundan anons yaparak bu tür eylemlerin OHAL süresince izne tabi olduğunu belirtip, kalabalığa dağılması uyarısında bulundu. Ancak, uyarıya aldırış etmeyip, 15 dakika boyunca tepkilerini dile getiren sloganlar atan grup, bir süre alkışlı protestoda bulunduktan sonra dağıldı.