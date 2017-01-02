Denizli'de 12 internet haber sitesinin yer aldığı, Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği kuruldu.



Derneğin Kurucu Başkanı Sedat Kurt, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde internet haber sitesi temsilcileri ile düzenlediği basın toplantısında, kuruluş amaçlarının kentteki bulunan tüm yerel internet yayıncılarını bir araya getirerek, dayanışma, güven, finansal dinamiklerini ve internet yayıncılığının kentteki kalitesini ortaya çıkarabilmek olduğunu belirtti.



Şirketleşip tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek ve istihdam yaratarak doğru, tarafsız ve güvenilir habercilik yaparak okurlarına karşı, orijinine basın meslek İlkelerini oturtup karalamayan, hedef göstermeyen, şantaj yapmayan, tehdit etmeyen duruşu ve şeffaf, dürüst yayıncılık ilkesinden ödün vermeyen bir dernek olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bir televizyon habercisi gibi 7 gün 24 saat kesintisiz haber verip, bir gazete habercisi gibi kentin belleğini kayıt altına alarak, kentine karşı sorumlu, internet yayıncılığında geçmişe dair emeği, bugüne dair uğraş ve gayretleri, geleceğe dair hayalleri olan, sektörün gelişimi konusunda elini taşın altına koyabilecek, gerektiğinde kazanç kaybetmeyi göze alacak kadar cesur, sektörün gelişimi için tüm verilerini paylaşacak kadar dürüst ve şeffaf, tüm internet yayıncısı arkadaşlarımızı bu derneğin altında birleşmeye çağırıyoruz."