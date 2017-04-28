Denizli Yaşlı Kadın Yangında Öldü

Yaşlı kadın yangında öldü



DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde torunuyla yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Sarıtaş adlı kadın, sobadan çıktığı sanılan yangında öldü. Alevleri fark eden torunu 14 yaşındaki Gürkan Kınayer ise son anda evden çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.



Fatih Mahallesi Şehit Er Ali Taşöz Sokak'ta torunu Gürkan Kınayer'le yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Sarıtaş'a ait iki katlı bir evde, bugün saat 09.00'da, yangın çıktı. Sobadan çıktığı sanılan yangın etrafa yayıldı. Odadaki eşyalar, yanmaya başladı. 14 yaşındaki Gürkan Kınayer, kendini evden dışarı attı. Evde kalan anneannesi Yüksel Sarıtaş ise yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Vücudunun bir kısmı yanan Yüksel Sarıtaş'ın cesedi ise öldüğü odada bulundu. Yangında anneannesi kaybeden Gürkan Kınayer, olayın şoku üzerinden atamadı. Ambulansta kontrolden geçirilen Kınayer'i komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarıtaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Ölen Sarıtaş'ın alt komşusu Özlem Atik, dumanı fark edince iki çocuğunu alıp, evden çıktığını belirterek, "Yangını görünce hemen çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Üst kattaki komşuma bağırdım ama beni duymadı. Torunu evden çıktı, yaşlı kadının ise çıkamadı" dedi.