Denizli Yangında Can Veren Aile Toprağa Verildi

Yangında can veren aile toprağa verildi



DENİZLİ'nin Çal İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Halil Göktürk, eşi 43 yaşındaki Habibe Göktürk ve kızları 12 yaşındaki Gülben Göktürk, bugün gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Aileden geriye kalan 19 yaşındaki Gülcan Göktürk, babası, annesi ve kız kardeşinin mezarları başında dua etti.



Dağmara Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede bütün evi sardı. Alevleri fark eden Halil Göktürk ile eşi Habibe Göktürk, kendilerini dışarıya atarak, hortumla alevlere müdahale etti. Bu sırada kızları Gülben Göktürk'ün içeride olduğunu fark eden Halil ve eşi Habibe Göktürk, kızlarını kurtarmak için içeriye girdi. Bu sırada alevlerin sardığı evde çatı çöktü. Yangında Halil Göktürk, eşi Habibe Göktürk ve kızları Gülben Göktürk olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından Göktürk ailesinin cesetleri yanan evden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Aileden geriye ise sadece 19 yaşındaki Gülcan Göktürk kaldı.



Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Göktürk ailesinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Aileden tek kalan Gülcan Göktürk'ü sakinleştirmek mümkün olmadı. Üç kişilik aile için Dağmarmara Mahallesi Mezarlığı yanında cenaze töreni yapıldı. Cenaze törenine Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çal Belediye Başkanı ve hayatını kaybeden ailenin akrabası olan Fethi Akcan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tek tek kılınan cenaze namazları sonrası tabutlar mezarlığa taşındı. Tabutların yanından bir an olsun ayrılmayan Gülcan Göktürk, annesi, babası ve kız kardeşi toprağa verilirken, mezarlarına tek tek toprak attı, dualar okudu.