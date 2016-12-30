Denizli Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Denizli Valiliğinin, vatandaşlardan, iş adamlarından ve esnaftan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebinin veya yönteminin bulunmadığı belirtildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürünün adları kullanılarak, iş adamları ve hayırsever vatandaşların ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, çeşitli bahanelerle valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunduğuna dikkat çekildi.



Dolandırıcılık teşebbüslerinin artarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Denizli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnafımızdan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır. Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, tedbir amaçlı olarak da böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın öncelikle Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü ile görüşerek durumu bildirmelerini (0258.265 18 82), ardından Emniyet Müdürlüğü'nün (155) veya Jandarma Komutanlığı'nın (156) numaralı telefonlarını arayarak ihbarda bulunulması önemle rica olunur."